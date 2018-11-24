Санавиация доставила из Сортавалы в Санкт-Петербург мужчину с переломами

Вертолет санавиации госпитализировал в санкт-петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи 59-летнего жителя Карелии.

Как информирует сообщество "Национальная служба санитарной авиации", 23 ноября был совершен вылет в Сортавала.

В НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе на вертолете санавиации доставили мужчину 59-ти лет с закрытым переломом левой голени, ушибом грудной клетки.