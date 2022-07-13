Санавиация доставила в Петрозаводск подростка с травмами, полученными при падении с высоты

За минувшую неделю экстренная медицинская эвакуация потребовалась семерым жителям Карелии.

За неделю шестеро человек вертолетом санитарной авиации доставлены из районов республики в Петрозаводск, один – из Петрозаводска в Санкт-Петербург. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Так, в Детскую республиканскую больницу имени И. Н. Григовича был госпитализирован подросток из Костомукши с черепно-мозговой травмой и травмой позвоночника. Ребенок пострадал при падении с высоты.

Ранее сообщалось, помощь специалистов Первой детской городской больницы Санкт-Петербурга потребовалась 2-летнему ребенку с осложнением кишечной инфекции.

В Республиканскую больницу им. В. А. Баранова транспортированы молодой человек с нарушением сердечного ритма и подозрением на инсульт из Сортавалы и женщина с инфарктом из Беломорска. Пациентам оказали пециализированную помощь в условиях регионального сосудистого центра.

Также в Республиканскую больницу доставлены вертолетом женщина в коме из Пудожа, женщина с травмами, пострадавшая в ДТП, и девушка с травматической ампутацией руки.

Ранее сообщалось, в Сортавале врачи сохранили руку девушке, попавшей под поезд на велосипеде.