В Карелии врачи сохранили руку девушке, попавшей под поезд на велосипеде

Велосипедистка после ДТП была доставлена в Сортавальскую ЦРБ с травматической ампутацией правой руки.

В минувшее воскресенье, 24 июля бригадой скорой медицинской помощи в Сортавальскую ЦРБ была доставлена девушка 2001 года рождения. Пациентка была с травматической ампутацией правой руки, множественными ссадинами, ушибами и ранами лица и конечностей. Девушка получила травмы при пересечении железнодорожного переезда на велосипеде в Сортавале. В момент происшествия велосипедистка была в наушниках и не услышала звук приближающейся электрички. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Об этом пишут в официальном паблике Сортавальской центральной районной больницы.

«Состояние пациентки сохранялось критическим, требовалось проведение экстренной операции. Обычно в таких случаях есть все показания для ампутации, но врачи пошли на риск и решили сохранить руку пациентке. Хирургами Сортавальской ЦРБ Александром Николаевичем Пащенко и Андреем Дмитриевичем Сабадаш совместно с сосудистым хирургом Евгением Геннадьевичем Лашковым и ортопедом-травматологом Андреем Викторовичем Петровым Республиканской больницы им. В. А. Баранова была проведена сложнейшая операция, которая продолжалась около 8 часов. Сейчас девушка находится в отделении реанимации и анестезиологии под наблюдением специалистов, где продолжается интенсивное лечение», — говорится в сообщении.

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