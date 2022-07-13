Причину ЧП с подростком, сбитого поездом в Петрозаводске, назвали в мэрии города

Поезд в Петрозаводске сбил подростка из-за того, что он стоял слишком близко к железнодорожным путям.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города руководитель Единой дежурно-диспетчерской службы Вадим Измайлов.

По его словам, ЧП произошло 19 июля.

«Подросток получил травму подойдя на недопустимую дистанцию к железнодорожным путям на улице Шотмана перед идущим поездом… Госпитализирован», — сказал Измайлов.

Он обратился к жителям города с призывом переходить железнодорожные пути в установленных местах с соблюдением правил безопасности.