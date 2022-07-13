Двухлетнего малыша с тяжелым недугом доставили на вертолете из Петрозаводска в Петербург

Маленький пациент с острой почечной недостаточностью будет проходить лечение в Первой детской городской больнице Санкт-Петербурга.

В минувший понедельник, 25 июля, в Первую детскую городскую больницу Петербурга борт санавиации доставил из Петрозаводска двухлетнего пациента для оказания высокотехнологичной помощи. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по здравоохранению Петербурга.

Ребенок поступил в клинику северной столицы с гемолитико-уремическим синдромом. Сейчас лечение проходит на базе реанимационного отделения.

В структуре Первой детской больницы функционирует единственное специализированное отделение в Северо-Западном регионе, которое оказывает помощь детям как с острой, так и с хронической почечной недостаточностью.

Ранее сообщалось, пятимесячного ребенка с травмой доставили в Петрозаводск на вертолете.