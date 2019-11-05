Санитарка умыла беспомощную пациентку больницы половой тряпкой

Руководство городской больницы № 2 города Миасса начало проверку после публикации ролика, где санитарка вытирает лицо беспомощной пациентки грязной тряпкой.

Об этом рассказал главный врач медучреждения Денис Маханьков, пишет РИА Новости.

По его словам, пациентка поступила в больницу 31 октября. Из-за отсутствия мест в одноместных палатах ее положили в общую.

По данным пресс-службы горбольницы, у пациентки имеется ряд хронических заболеваний, в силу которых она не может контролировать свое поведение из-за органического поражения личности. На четвертые сутки пребывания возникла необходимость в проведении полного туалета пациентки. Для обмываний таких пациентов используются чистые одноразовые тряпки.

Маханьков добавил, что в случае установления вины работника медицинской организации к нему применят меры дисциплинарного характера. При этом администрация также планирует подать заявление в прокуратуру на автора ролика за нарушение врачебной тайны.

Ранее в сети появилось видео, где сотрудница травматологического отделения больницы вытирает лицо пациентки тряпкой, которой до этого вымыла пол.