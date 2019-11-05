Подписаться
Новости. Общество
23:30, 05 Ноября 2019
фото: © РИА Новости / Павел Львов

Санитарка умыла беспомощную пациентку больницы половой тряпкой

Загрузка...

Руководство городской больницы № 2 города Миасса начало проверку после публикации ролика, где санитарка вытирает лицо беспомощной пациентки грязной тряпкой.

Об этом рассказал главный врач медучреждения Денис Маханьков, пишет РИА Новости.

По его словам, пациентка поступила в больницу 31 октября. Из-за отсутствия мест в одноместных палатах ее положили в общую.

По данным пресс-службы горбольницы, у пациентки имеется ряд хронических заболеваний, в силу которых она не может контролировать свое поведение из-за органического поражения личности. На четвертые сутки пребывания возникла необходимость в проведении полного туалета пациентки. Для обмываний таких пациентов используются чистые одноразовые тряпки.

Маханьков добавил, что в случае установления вины работника медицинской организации к нему применят меры дисциплинарного характера. При этом администрация также планирует подать заявление в прокуратуру на автора ролика за нарушение врачебной тайны.

Ранее в сети появилось видео, где сотрудница травматологического отделения больницы вытирает лицо пациентки тряпкой, которой до этого вымыла пол.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-11-05 23:41:13
Так поступает низшее сословие, когда контроля нет. Зарплату не повышать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.11.2019, 18:00
Вышли новые детективные сериалы, которые стоит посмотреть
03.11.2019, 16:15
Трассы в Карелии не будут очищать от снега
31.10.2019, 13:36
Мусоровозы "начали эвакуировать" машины в Петрозаводске (ВИДЕО)
02.11.2019, 09:20
Появилось видео с места смертельной аварии в Карелии (ВИДЕО)
03.11.2019, 11:00
Волки съели собаку в поселке Карелии
30.10.2019, 16:30
Пивненко рассказала о "злых женщинах" на МАПП "Вяртсиля"

Аналитика

05.11.2019 10:42
Обществоведение
"Давайте сначала в старых школах порядок наведем" 1
Руководитель родительской организации детей-инвалидов в Карелии борется за наведение порядка в специализированных интернатах и считает неправильным строительство коррекционной школы в Соломенном.
Сделано в Карелии – сделано для бизнеса
31.10.2019 15:41
Ответ Грете Тунберг 14
31.10.2019 11:31
"Можно и из провинции делать федеральный проект"
31.10.2019 10:32
Безопасный дом и добрый двор
30.10.2019 16:55
Вся аналитика

Медиа

Праздник Марьяне-2019 в Петрозаводске
05.11.2019 09:43
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»