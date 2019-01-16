Санитарной авиации в Карелии дадут в два раза больше денег

Объем финансирования программы развития санитарной авиации в Карелии на 2019 год увеличен более чем в два раза.

Объем финансирования программы на текущий год увеличен более чем вдвое и составляет 67 млн рублей, из них 57,3 млн – средства федерального бюджета и 9,7 млн – средства бюджета Карелии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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