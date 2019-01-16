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Новости. Общество
09:58, 16 Января 2019
фото: НССА

Санитарной авиации в Карелии дадут в два раза больше денег

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Объем финансирования программы развития санитарной авиации в Карелии на 2019 год увеличен более чем в два раза.

Объем финансирования программы на текущий год увеличен более чем вдвое и составляет 67 млн рублей, из них 57,3 млн – средства федерального бюджета и 9,7 млн – средства бюджета Карелии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Беня
2019-01-16 11:02:03
О! Скоро у нас будет больничный джет :)
Ванёк
2019-01-16 10:20:37
Средства надо вкладывать в работу районных больниц и поселковых амб.пунктов , а не в перелёты . В посёлках и деревнях уже не к кому обращаться за мед.помощью , всё оптимизировали , бездари .
Беня
2019-01-16 11:11:05
Ванёк, почему бездари? А может это так задумано и очень талантливо, как по нотам, реализовано?
Вы не забывайте мед. помощь и лечение - это пережиток совдеповского прошлого, на смену которому пришел современный рынок медицинских сервисов. Теперь вас будут обслуживать высококачественными медицинскими услугами, до тех пор пока вы почему-то наконец-то не сдохните :)
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