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Санкт-Петербург принял эстафету праздничных мероприятий векового юбилея Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
16:20, 02 Марта 2020
фото: Мария Суворова
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В минувшие выходные в Санкт-Петербурге и Москве прошли мероприятия, посвященные 100-летию региона, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

В Санкт-Петербурге 28 февраля на торжественной церемонии открытия фестиваля "Земля Калевалы" в честь 100-летия Карелия прогремел полуденный выстрел орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

"Этим выстрелом мы открываем праздничные мероприятия года 100-летия Республики Карелия", – отметила вице-премьер по социальным вопросам правительства Карелии Лариса Подсадник.




фото Марии Суворовой
После выстрела в стенах Петропавловской крепости прозвучала, наверное, самая известная песня о Карелии, музыку к которой написал заслуженный деятель искусств РСФСР, почетный гражданин Республики Карелия композитор Александр Колкер. Знаменитую песню "Долго будет Карелия сниться" исполнили участники хоров петербургских ВУЗов под сопровождение звонницы карильона.

Международный этнофестиваль "Земля Калевалы – 2020" стал одним из центральных событий Дней культуры нашей республики в Северной столице. В этом году фестиваль посвятили 185-летию со дня первого издания карело-финского эпоса и юбилею нашей республики.




фото Марии Суворовой
В течение трех дней жители и гости Санкт-Петербурга знакомились с историей, культурой и традициями Карелии. Фестиваль проходил сразу на нескольких площадках. Жителям и гостям города была предоставлена прекрасная возможность увидеть выступления лучших творческих коллективов республики, произведения карельских художников и дизайнеров. Для участников была подготовлена обширная научно-деловая программа, мастер-классы по народным ремёслам и выставки карельских мастеров.

Юбилею Карелии были посвящены и мероприятия в Москве. В субботу в Центральной библиотеке № 21 Москвы прошла встреча, посвященная Русскому Северу. В этот день библиотека стала площадкой для знакомства с историей, культурой, национальными традициями и обычаями Карелии. В программе мероприятия – тематические экспозиции о нашей республике, мастер-классы, дегустация чая и меда, музыкальные произведения, посвященные Русскому Северу, беседа с писателем, автором книги "Осколки Сампо" Дмитрием Овсянниковым.




фото Марии Суворовой
Творческая встреча с ветераном Великой Отечественной войны, автором книги "Легенды гвардейской Свирской" Валентином Сорвиным стала особенным событием для гостей и участников мероприятия в преддверии юбилея Великой Победы. Валентин Дмитриевич, призванный на фронт в момент формирования дивизии и прошедший дорогами войны от Карелии до Померании, принимал участие в Свирско-Петрозаводской операции. В своей книге фронтовик рассказывает о подвигах легендарной дивизии, внесшей существенный вклад в освобождение Карелии и восточных районов Ленинградской области.


фото Марии Суворовой

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