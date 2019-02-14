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Новости. Экономика
16:20, 14 Февраля 2019

Санкт-Петербургский филиал Россельхозбанка удвоил объемы ипотечного кредитования

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В 2018 году году портфель ипотечных займов показал 100% рост, увеличившись с 9 до 18 млрд рублей.

Существенная положительная динамика обусловлена широкими возможностями ипотечных продуктов Банка, которые позволяют приобрести недвижимость на первичном и вторичном рынках, купить загородный дом или апартаменты в городе, а также завершить начатое строительство или приобрести земельный участок для строительства жилья.

Вместе с тем рост объема продаж достигнут благодаря ряду преимуществ ипотечных займов РСХБ, а именно: отсутствие комиссий по кредиту, возможность выбора схемы погашения кредита и  подтверждения дохода по форме банка, досрочное погашение кредита без ограничений, специальные условия кредитования для молодых семей и при использовании материнского (семейного) капитала.

Кроме того, Россельхозбанк является одним из лидеров среди банков – участников программы ипотеки с государственной поддержкой семей с детьми, в рамках которой возможно оформление кредита по ставке 6%* годовых в рублях РФ на первые три или пять лет. После окончания льготного периода ставка устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита, увеличенной на 1,8 процентных пункта.

"В 2018 году нам удалось не только сохранить лидирующие позиции в секторе ипотечного кредитования региона¸ но и значительно укрепить их: ипотечные продукты Россельхозбанка высоко востребованы в регионе: за минувшие 5 лет за счет кредитных программ Банка свыше 12 000 семей региона улучшили свои жилищные условия. При этом отмечу, РСХБ удерживает ставки по ипотечным программам на рекордно низком уровне, уделяя особое внимание социальной стороне вопроса кредитования населения, предоставляя наиболее выгодные условия молодым семьям и работникам бюджетной сферы", – прокомментировал результаты работы заместитель директора Санкт-Петербургского филиала Иван Власенко.

(ставка действительна на 12.02.2019 г.)

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Санкт-Петербургский региональный филиал АО "Россельзхозбанк" открыт в 2001 году. Представлен 55 точками продаж на территории Северо-Запада Российской Федерации: в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Вологодской областях, Республики Карелия. 

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