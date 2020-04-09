Санкции к отказавшимся возвращать кредиты заемщикам буду смягчены

Правительство определило максимальный размер неустойки за неисполнение заемщиком своих обязательств по кредиту, он не сможет превышать 20% от суммы долга.
Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, стенограмма опубликована на сайте кабмина.
Кабмин уточнит положения закона о потребкредите (займе), чтобы усилить защиту интересов граждан и одновременно укрепить доверие между заемщиками и кредиторами, добавил премьер.
О других планируемых изменениях в законе о потребительских кредитах, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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