Санкции, сдерживание цен, бюджетный оптимизм: экономические итоги года в Карелии

Уходящий год потрепал экономику республики, но она выстояла.

Главной проблемой стала адаптация экономики к работе в условиях западных санкций. Экспорт в Европу, от которого во многом зависела экономика Карелии, оказался закрыт. Бизнесу, чтобы выжить, пришлось «подпрыгивать и переобуваться в воздухе», как образно выразился Юрий Айвазов — гендиректор одного из флагманов карельской промышленности, компании «Карелия Палп». Экспортные предприятия стали искать новые рынки сбыта — внутри России, в странах Азии, Африки и Ближнего Востока. Давалось это не просто, и полностью компенсировать потерю западных партнеров не удалось до сих пор.

Об основных итогах уходящего года читайте в статье «Столицы на Онего».