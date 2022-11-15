Министерство здравоохранения Карелии объяснило перебои с поставками специальных сенсоров для больных диабетом последствиями западных санкций.

Такое объяснения представитель Минздрава дал сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам.

Депутат Михаил Уханов предложил внести поправку в проект бюджета на 2023 год, чтобы увеличить финансирование на покупку сенсоров. Их должны выдавать диабетикам бесплатно по федеральному законодательству.

Представитель Минздрава ответил, что проблема не в недостатке финансирования.

«Эти сенсоры, в основном, импортного производства, американские. Были проведены переговоры с поставщиками. Были полные заверения, что нам поставят эти сенсоры, но сенсоры поступил и в Россию только с 1 октября и практически на 71% сейчас уже все законтрактовано, то есть в ближайшее время все это будет», — сказал чиновник.

Уханов на это ответил, что таких проблем нет в регионах Северо-Запада — там диабетики получают сенсоры без задержек.

«Дайте мне деньги, я через 3 дня привезу из Санкт-Петербурга», — сказал депутат.

По его словам, эта ситуация может привести к судебным разбирательствам. Несколько жителей Карелии готовят иски в суд, чтобы добиться выполнения закона о бесплатном предоставлении сенсоров.