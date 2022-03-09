890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Глава Минздрава Карелии определил возможные сроки отмены масочного режима
17.03.2022 21:31
Вместо «Макдоналдса» придет «Дядя Ваня» с похожим логотипом
Сегодня 00:02

Санкционный запрет на импорт может повлиять на доставку сжиженного газа населению Карелии

Новости. Общество
11:57, 18 Марта 2022
фото: © wikimapia

Новости партнеров

Ограничения поставок импортного оборудования и запчастей могут привести к выходу из строя автопарка АО «Карелгаз», который развозит сжиженный газ населению.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и промышленной политике гендиректор АО «Карелгаз» Елена Груздева.

По ее словам, импортные запчасти используются во всех автомобилях предприятия – от «Газелей» до специально оборудованных «Камазов».

«Карелгаз» может перейти на использование отечественной техники, где нет импортных комплектующих, но для перевозки газа такой транспорт должен пройти специальную сертификацию. По словам Груздевой, вопросы сертификации и включения спецтранспорта в реестр, могут быть решены только на федеральном уровне. Она обратилась к депутатам с просьбой поставить этот вопрос перед правительством РФ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
11.03.2022, 12:47
Военкоматы Карелии ищут врачей и фельдшеров
15.03.2022, 14:10
Страшный список пополняется: еще один военнослужащий из Карелии погиб на Украине
11.03.2022, 16:09
Транспортная реформа приведет к сокращению количества личных автомобилей в центре Петрозаводска

Чтиво

15.03.2022 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»