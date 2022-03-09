Санкционный запрет на импорт может повлиять на доставку сжиженного газа населению Карелии

Ограничения поставок импортного оборудования и запчастей могут привести к выходу из строя автопарка АО «Карелгаз», который развозит сжиженный газ населению.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и промышленной политике гендиректор АО «Карелгаз» Елена Груздева.

По ее словам, импортные запчасти используются во всех автомобилях предприятия – от «Газелей» до специально оборудованных «Камазов».

«Карелгаз» может перейти на использование отечественной техники, где нет импортных комплектующих, но для перевозки газа такой транспорт должен пройти специальную сертификацию. По словам Груздевой, вопросы сертификации и включения спецтранспорта в реестр, могут быть решены только на федеральном уровне. Она обратилась к депутатам с просьбой поставить этот вопрос перед правительством РФ.