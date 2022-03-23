Саперы взорвали лед на реке Ивенка, спасая от подтопления поселок в Прионежье Карелии (ВИДЕО)

В Прионежском районе прошли взрывные работы на затороопасных участках реки Ивенка.

По сообщению Карельской республиканской поисково-спасательной службы, 24 марта проведены взрывные работы по ослаблению ледяного покрова на затороопасных участках река Ивенка. Цель работ — облегчить прохождения ледохода в районе поселка Ладва, который может попасть под подтопление.

Ранее саперы ликвидировали ледяной затор на реке Шуя.