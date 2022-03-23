Реклама
Власти Карелии хотят пустить пассажирские поезда до порта в Петрозаводске
23.03.2022 13:58
Возобновивший работу автозавод в России попросил это не разглашать
23.03.2022 16:31
«Подписать нельзя откладывать»
23.03.2022 15:04

Саперы взорвали лед на реке Ивенка, спасая от подтопления поселок в Прионежье Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:33, 24 Марта 2022
фото: © Карельская республиканская поисково-спасательная служба

Новости партнеров

В Прионежском районе прошли взрывные работы на затороопасных участках реки Ивенка.

По сообщению Карельской республиканской поисково-спасательной службы, 24 марта проведены взрывные работы по ослаблению ледяного покрова на затороопасных участках река Ивенка.  Цель работ — облегчить прохождения ледохода в районе поселка Ладва, который может попасть под подтопление.

Ранее саперы ликвидировали ледяной затор на реке Шуя.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
17.03.2022, 21:31
Глава Минздрава Карелии определил возможные сроки отмены масочного режима
22.03.2022, 12:24
Премьер-министр Карелии заявил, что глава Минсельхоза «живет какой-то своей жизнью»
18.03.2022, 18:40
Карелия пять лет подряд соседствует с самой счастливой страной мира

Чтиво

23.03.2022 12:20
Кофе со сливками
«Наплавался! Хватит!»
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, побывавший в Петрозаводске на соревнованиях по зимнему плаванию.
«Нас действительно ждали»
19.03.2022 08:30
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»