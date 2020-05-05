Савелий Хенкин рассказал о создании урологической службы в Карелии

Заслуженный врач России, ветеран войны Савелий Хенкин рассказал о жизни и работе в Карелии в послевоенные годы.

Он не любит вспоминать о войне, но, когда позволяло здоровье, каждый год в мае приходил к стеле, установленной на территории Республиканской больницы. Вместе с врачами, медсестрами и ветеранами он чтил память медиков, погибших на полях сражений. 9 мая для него не просто дата. Он сам был среди тех, кто спасал жизни бойцов, воевавших на передовой. Был сильно контужен, но снова вернулся на фронт и закончил войну в 1945 году на 1-м Прибалтийском в Кенигсберге.

Савелий Хонанович Хенкин, заслуженный врач России, основатель урологической службы в Карелии, – герой нашей новой рубрики "Спасибо за жизнь". В ней "Столица на Онего" расскажет о медицинских работниках, выполнявших свой долг в годы Великой Отечественной войны.

Урологией Савелий Хенкин увлекся еще в институте, и когда появилась необходимость открыть в Республиканской больнице урологическое отделение, он был среди тех, кто его создавал. Около 30 лет Савелий Хонанович руководил этим подразделением. Благодаря его усилиям постепенно увеличивался коечный фонд отделения и количество врачей-урологов, совершенствовалось оперативное мастерство. Доктор Хенкин не боялся внедрять современные технологии, которые помогали возвращать здоровье жителям Карелии, страдающим заболеваниями органов мочевой и половой системы. Сегодня отделению уже 61 год, и оно по-прежнему одно из лучших в больнице во многом благодаря Савелию Хонановичу.

"Сколько себя помню, все праздники, выходные папа всегда был на работе. Кого-то привезли из района, нужно срочно оперировать – папа мчится в отделение. Телефон звонил, не переставая. Как во всех семьях готовились к Новому году, мы знали, что папа с нами за столом сидеть не будет. Его обязательно вызовут в больницу", – рассказала дочь доктора Анна, которая вместе с сестрой Еленой пошли по стопам отца, посвятив свою жизнь медицине.

Подробнее читайте в материале "Война и мир Савелия Хенкина".