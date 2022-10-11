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Сбер поддержал реконструкцию объекта культуры в Сортавале

Новости. Общество
12:05, 28 Октября 2022
фото: ООО "Станица"

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Сбер открыл кредитную линию для ООО «Станица» на реставрацию объекта истории и культуры - жилого дома конца XIX века в Сортавале.

Предприниматели реализуют проект по созданию гостиницы в историческом центре города.

Дом, когда-то принадлежавший купцу Петеру Бергу, был построен в стиле модерн и входит в Единый реестр объектов культурного наследия народов РФ. Он отличается выразительным силуэтом и прекрасно дополняет ансамбль центральной части города.

Лариса Александрова, директор ООО «Станица»:

«В 2020 году мы купили здание на торгах. Тогда это был очень популярный хостел в центре города. После одного года работы как хостел мы приняли решение о реставрации здания и создания гостиницы. После открытия кредитной линии в Сбере, мы планируем завершить ремонтные работы к концу года. Также мы реализуем и другие проекты по строительству гостиниц в исторических зданиях и местах, например, парк-отель на месте старых хозяйственных построек в пригороде Сортавала, рассматриваем проект реставрации металлургического завода, построенного еще при Петре I в селе Кончезеро».

В 2022 году объёмы финансирования малого бизнеса в Карелии по сравнению с 2021 годом растут. Средний срок кредитования предпринимателей по оборотным кредитам составляет до 3 лет; по кредитованию инвестиций - до 10 лет, а решение о выдаче кредитных средств принимается от 2 часов по простым сделкам до 14 дней по сложным сделкам с залогом.

Андрей Новицкий, Заместитель Управляющего Карельским отделением ПАО Сбербанк:

«Для нас очень важно развивать инвестиционный климат в Карелии и оказывать помощь предпринимателям. Сбер выступает в качестве двигателя развития регионального бизнеса: не только кредитует бизнес, но и предлагает финансовые и нефинансовые сервисы для упрощения бизнес-процессов и повышения их эффективности. В регионе очень активен малый бизнес, который реализует интересные проекты с хорошим потенциалом развития. Самое важное, что данный проект направлен на сохранение исторического наследия и развитие туристической направляющей Карелии, которая признана приоритетной отраслью экономики».

Напомним, что при регистрации бизнеса онлайн до 30 ноября можно получить подарочную сумму в размере 3000 рублей.

Источник: ПАО Сбербанк

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