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Сбер признан лучшим цифровым банком России для частных и корпоративных клиентов по версии Global Finance

Новости. Общество
10:55, 24 Августа 2021
фото: © Сбербанк

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Международное издание Global Finance опубликовало список лучших цифровых банков Центральной и Восточной Европы (Worldʼs Best Digital Banks Awards in Central & Eastern Europe 2021) для частных и корпоративных клиентов.

В обеих национальных категориях победителем стал Сбер, названный лучшим цифровым банком России. Банк также одержал победу ещё в 7 номинациях — как лучшее цифровое финансовое учреждение в Центральной и Восточной Европе по отдельным направлениям бизнеса.

В части работы с населением Сбер стал лауреатом премии Global Finance в таких номинациях, как «Лучший дизайн сайта» (Best Website Design), «Лучший адаптивный сайт мобильного банкинга» (Best Mobile Banking Adaptive Site), «Лучший в области маркетинга в социальных медиа и сервисах» (Best in Social Media Marketing and Services), «Лучшие открытые банковские API» (Best Open Banking APIs).

В корпоративном секторе Сбер отмечен в номинациях «Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту» (Best Information Security and Fraud Management), «Лучший в области маркетинга в социальных медиа и сервисах» (Best in Social Media Marketing and Services) и «Лучшие открытые банковские API» (Best Open Banking APIs).

Как подчёркивается в отчётах, банки-лидеры были выбраны исходя из следующих критериев: сила стратегии для привлечения и обслуживания клиентов в «цифре», использование клиентами цифровых предложений банка, широта цифровой продуктовой линейки, наличие осязаемых преимуществ от внедрения цифровых инициатив, функциональность и дизайн сайтов и мобильных банковских приложений.

«Мы рады что Global Finance вновь назвало Сбер в числе лидеров цифрового банкинга Центральной и Восточной Европы. Сбер провёл серьёзную цифровую и технологическую трансформацию, и её главными бенефициарами стали наши частные и корпоративные клиенты. Хочу поблагодарить всех наших клиентов за доверие, которое они оказывают нашим цифровым сервисам, придавая смысл всему, что мы делаем. Поздравляю всю команду Сбера с высокой оценкой нашей работы», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Журнал Global Finance — одно из старейших и наиболее уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе. Коллектив журнала совместно с экспертами анализирует деятельность финансовых институтов по всему миру, отмечая лучшие из них как по совокупности оказываемых услуг, так и по отдельным показателям. Эти награды являются всемирно признанным стандартом качества финансовых услуг. За последние годы Сбер многократно становился лауреатом премии в различных номинациях.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк

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