Сбер снизил ставки по семейной ипотеке на 0,3 п.п.

Зарплатные клиенты СберБанка получат скидку 0,3 п.п. на ставку по льготной ипотеке для семей с детьми при первоначальном взносе от 20% стоимости жилья.

Ставка для зарплатных клиентов банка при регистрации сделки в электронном виде составит 4,7% годовых.

По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Кредит предоставляется семьям, в которых в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года появился новорождённый, или в семье есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2022 года.

Максимальная сумма кредита: до 12 млн рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах. Минимальный первоначальный взнос по программе — 15% от стоимости недвижимости.

«Льготная ипотека для семей с детьми пользуется у нас особой популярностью. И это естественно — в семье

появляется новый человек, требуется больше жилой площади. Снижение ставки на 0,3 п.п. позволит большему количеству россиян, мечтающих о своем собственном доме, оформить кредит по выгодной ставке. К тому же, сейчас условия программы расширены – ипотеку может

взять не только семья, в которой появляется второй или последующий ребенок, но и первенец», — отметил вице-президент, директор дивизиона ДомКлик Николай Васёв.

«Объём выдачи Северо-Западным банком ипотеки с господдержкой для семей с детьми по СЗФО в октябре 2021 года составил 3,7 млрд рублей и превысил более чем в 2 раза среднемесячный показатель с начала года. С января по октябрь банк выдал 4,5 тысячи таких кредитов, 60% из них – в Северной столице», — рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Период действия Госпрограммы

Заключение кредитных договоров – с 07.02.18.

Выдача кредитов в рамках Госпрограммы возможна не позднее 31.12.22 (включительно). При рождении первого и (или) последующего ребенка в период с 01.07.2022 по 31.12.2022 выдача кредита возможна

в срок до 01.03.2023 (включительно).

В случае установления после 31.12.2022 г. ребенку (рожденному не позднее 31.12.2022 г.) категории «ребенок-инвалид» выдача кредита возможна в срок до 31 декабря 2027 г. включительно.

Лица, имеющие право на получение кредита в рамках Госпрограммы:

Граждане РФ, у которых родился первый и (или) последующий ребенок в период с 01.01.2018 по 31.12.2022г. (включительно), имеющий гражданство РФ, либо имеется ребенок, являющийся

гражданином РФ, рожденный не позднее 31.12.2022г., которому установлена категория «ребенок-инвалид»

Валюта кредитования: Рубли РФ

Программы кредитования

* Приобретение готового жилья

* Приобретение строящегося жилья

* Строительство жилого дома

Срок кредитования: От 12 месяцев до 30 лет

Минимальная сумма кредита: 300 000 рублей

Максимальная сумма кредита

12 000 000 рублей на покупку/строительство объектов расположенных в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области; 6 000 000 рублей на покупку/строительство объектов

в остальных регионах

Обращаем внимание: в рамках Госпрограммы не допускаются сделки с недофинансированием!

Первоначальный взнос: 15% от стоимости кредитуемого объекта недвижимости

Подтверждение наличия первоначального взноса в соответствии со стандартными условиями продуктов. Не

допускается подтверждение факта оплаты части стоимости кредитуемого объекта недвижимости и/или права на получение денежных средств, выделяемых за счет бюджета на оплату части стоимости кредитуемого объекта недвижимости, иными

лицами, за исключением Заемщика/любого из Созаемщиков.

Страхование

* Обязательное страхование имущества, передаваемого в залог, в соответствии с требованиями ПАО Сбербанк.

Возраст на момент предоставления кредита: не менее 21 года

Возраст на момент возврата кредита по договору: 75 лет (от 21 года при условии, что срок возврата кредита по договору наступает до исполнения Заемщику/старшему из Созаемщиков 75 лет)

Стаж работы: От 3-х месяцев на нынешнем месте работы.

Гражданство: Российская Федерация

Требуемые документы

Основные документы:

При подтверждении доходов и трудовой занятости:

* Заявление-анкета

заемщика/созаемщика;

* паспорт заемщика/созаемщика с отметкой о регистрации;

* паспорт супруга(и) заемщика/титульного созаемщика;

* действующий брачный договор при наличии;

* документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной регистрации);

* документы,

подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика/созаемщика.

Документы, которые могут быть предоставлены после одобрения кредитной заявки:

* Документы

по кредитуемому жилому помещению (могут быть предоставлены в течение 90 календарных дней с даты принятия решения Банком о выдаче кредита);

* Документы,

подтверждающие наличие первоначального взноса.

Свидетельства о рождении всех детей Заемщика/Титульного созаемщика, а также Созаемщика (не

состоящего в зарегистрированном браке с Титульным созаемщиком и являющегося родителем первого и(или) последующего ребенка или ребенка, которому установлена категория «ребенок-инвалид») Титульного созаемщика, и, при необходимости (если в свидетельстве о рождении

ребенка НЕТ отметки о гражданстве!), иной(ые) документ(ы), подтверждающий(е) наличие у детей гражданства Российской Федерации.

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) Заемщика/ Титульного созаемщика

а также Созаемщика (супруг/супруга Титульного созаемщика);

Дополнительно при кредитовании семей с «ребенком-инвалидом», предоставляется Справка,

подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы оформленной в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 № 1031н.

Внимание! Перечень требуемых документов может быть изменен по усмотрению Банка.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк