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Сбер улучшил наполнение премиального пакета услуг СберПремьер

Новости. Общество
10:26, 11 Августа 2022
фото: © Андрей Любимов / РБК

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Сбер дополнил пакет услуг СберПремьер новыми привилегиями, которые были отобраны с учётом запросов премиальных клиентов.

Теперь владельцам доступен СберПрайм с 12 сервисами: подпиской Okko «Оптимум», медиатекой «Звук», тарифом за 0 рублей от СберМобайл, повышенными бонусами в СберМаркете, бесплатной доставкой в СберМегаМаркете, повышенным лимитом (до 300 000 рублей в месяц) на переводы внутри банка без комиссии.

Также всем владельцам пакета услуг доступна СберКарта с лучшими условиями и возможностью снятия наличных без комиссии в любых банкоматах, обмена бонусов от СберСпасибо на рубли, а ещё повышенными бонусами в популярных категориях, которые больше не зависят от трат за месяц. Например, 6% бонусами клиенты получат за покупки на АЗС, 5% — в кафе, ресторанах и такси.

Изменились и правила обслуживания. Теперь платить за пакет СберПремьер не нужно, если владелец соблюдает одно из условий:

• хранит 2 млн рублей в месяц в любых финансовых продуктах банка;
• хранит 1,5 млн рублей в месяц и тратит от 100 тыс. рублей в месяц;
• тратит от 150 тыс. в месяц по всем картам в рамках пакета услуг.

Льготный период стал длиннее: можно пользоваться пакетом услуг бесплатно не один месяц, а три. При этом, если клиент не соблюдает условия обслуживания, то размер комиссии будет ниже: с него спишут 1990 рублей вместо 2500 рублей.

Если раньше критерии отличались для Москвы и регионов, то в новой версии пакета услуг этой разницы нет — они едины для всей России.

При этом были сохранены важные привилегии: страхование путешествующих с выплатами до 100 000 евро за рубежом и до 30 000 евро в России, онкострахование, телемедицина, второе мнение европейского врача, скидки на возврат налогов, скидка на сейфовые ячейки и на «СберСтрахование».

«Для обновлённого пакета мы отобрали самые привлекательные финансовые продукты и сервисы Сбера и партнёров. Это и подписка СберПрайм, и переводы без комиссии внутри банка, и обмен бонусов на рубли. Мы продумали наполнение таким образом, чтобы наши сервисы и услуги были полезны в большинстве жизненных ситуаций — от путешествий до заботы о близких», — отметил руководитель СберПремьер Василий Непша.

Подробнее о пакете услуг Премьер клиенты могут узнать у личного менеджера или на выделенной линии для премиальных клиентов по номеру 900. Оставить заявку на подключение можно на сайте банка по ссылке: https://www.sberbank.ru/ru/person/sb_premier.

СберПремьер — самая широкая сеть премиального обслуживания в России, которая присутствует в 227 городах (630 офисов) и обслуживает более 2,2 млн клиентов. Канал предлагает услуги персонального менеджера, обслуживание без очереди в удобное время и круглосуточную выделенную линию поддержки. Клиенты СберПремьер имеют доступ к широкой линейке инвестиционных продуктов.

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

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