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Сбер заботится о каждой кредитной истории

Новости. Общество
14:14, 09 Июля 2021
фото: © Сбер

Сбер создал сервис, который поможет любому клиенту банка одномоментно узнать свою текущую кредитную нагрузку с учетом уже имеющихся кредитов, оценить возможности для взятия новых кредитов, а также определить суммы кредитов, которые ему с высокой вероятностью одобрит банк.

С помощью сервиса «Кредитный потенциал» клиент сможет подойти к этим вопросам взвешенно и реалистично, а значит — избежать проблем в получении и обслуживании кредитов в будущем.

Сервис анализирует все кредиты клиента, в том числе в сторонних банках. После анализа кредитной истории сервис даёт информацию о количестве кредитов, их сумме и общем ежемесячном платеже. Эта информация пригодится клиенту для того, чтобы просто контролировать свои финансы. А для желающих получить более детальную информацию в СберБанк Онлайн есть возможность заказать развернутый отчет из бюро кредитных историй или подключить уведомления по кредитной истории.

Сервис «Кредитный потенциал» также упростит клиентам выбор кредитного продукта, ведь он включает в себя расчёт по всем предложениям Сбера: кредит наличными, кредитные карты, ипотека, автокредит, кредит на покупку товаров и другие.

При этом, чтобы получить полную картину о своем кредитном потенциале и информацию о всех доступных для него кредитных продуктах Сбера, достаточно заполнить одну короткую анкету. 

Сервис работает бесплатно, он уже доступен в мобильном приложении и в веб-версии СберБанк Онлайн. Более 4,5 млн клиентов пользуются этой услугой каждый месяц.

«Этот сервис сделан в первую очередь для того, чтобы наши клиенты могли принять верное решение: брать ли кредит, на какую сумму, какой именно. Мы считаем ценным, что даём клиентам посмотреть на себя глазами банка и самим сделать выбор. Дать людям инструменты, которые помогут им использовать кредиты для достижения своих целей и при этом эффективно контролировать личный бюджет — вот наша основная задача», — сказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Ранее Сбер совместно с «Объединенное Кредитное Бюро» (входит экосистему) создал сервис «Уведомлений по кредитной истории», позволяющий оперативно отслеживать изменения в кредитной истории и предотвращать действия мошенников по оформлению кредита без ведома клиента. Сервис позволяет узнавать актуальный статус своей кредитной истории, а также даёт возможность узнать о попытках мошенников оформить кредит на имя клиента и сразу обратиться в банк для предотвращения этих действий. Если что-то изменилось в кредитной истории, клиенту поступит пуш-уведомление в СберБанк Онлайн или СМС-сообщение на мобильный телефон. А если это заявка на оформление кредита, то уведомление поступит в течение 5 минут, чтобы клиент мог своевременно среагировать и обратиться в банк. Помимо этого, клиент может заказать полный отчёт, воспользовавшись продуктом «Отчёт о кредитной истории». Подробнее об этих услугах можно узнать в разделе «Кредиты», на главном экране мобильного приложения СберБанк Онлайн.

ПАО СБЕРБАНК

ИСТОЧНИК СБЕРБАНК

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