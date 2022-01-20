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Сбер запустил ипотеку на покупку недвижимости, реализуемой с торгов

Новости. Общество
12:11, 21 Января 2022
фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Сбер предложил розничным клиентам ипотеку на покупку залоговой недвижимости, реализуемой в рамках процедуры банкротства должника.

Продукт распространяется на объекты, которые находятся в собственности заемщика, в залоге у банка и продаются на торгах. На сегодняшний день ипотека доступна для жилой недвижимости (квартиры, дома с земельными участками) и нежилой недвижимости (апартаменты). Первоначальный взнос на покупку залоговой недвижимости должен составлять не менее 20% от стоимости объекта, сделка совершается с помощью аккредитива.

Для оформления ипотеки потенциальному покупателю необходимо выбрать объект на одной из онлайн-площадок: ДомКлик, Портал DA, Avito, зарегистрироваться в торгах и выиграть их. Далее происходит стандартная процедура – подписание кредитного договора, договора купли-продажи, открытие аккредитива и регистрация права собственности в Росреестре. При этом, на Портале DA клиенты могут воспользоваться услугами авторизованного агента, который возьмет на себя весь процесс покупки от подачи заявки до участия в торгах.

«Для клиента покупка залогового жилья часто становится возможностью приобрести объект дешевле рыночных аналогов. Кроме того, оформление сделки по покупке залога более просто и безопасно: документы для заключения кредитного договора собирают сотрудники банка, а вероятность оспаривания сделки практически равна нулю. Ипотека на покупку залоговой недвижимости успешно пропилотирована в 2021 году и предлагается в 49 регионах России, на сегодняшний день мы уже заключили ряд сделок», — отметил вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярeв.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк
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