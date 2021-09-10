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Сбер запустил портал по финансовой грамотности

Новости. Общество
10:00, 15 Сентября 2021
фото: © Сбербанк

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Сбер запустил информационно-образовательный проект СберКлевер, направленный на повышение финансовой грамотности.

Цель нового ресурса СберКлевер — показать, что управлять финансами (а значит, и улучшить качество своей жизни) под силу каждому.

На единой платформе собрана важная информация об обращении с деньгами и финансовых инструментах для накоплений, страхования и инвестиций, необходимая всем независимо от возраста и уровня дохода. Она представлена в разных форматах — это и академический контент, который впоследствии сложится в полноценную финансовую энциклопедию, и образовательно-развлекательные материалы. Вариативность подачи информации и её градация по уровню сложности (от нулевого до продвинутого) позволят любому читателю найти полезные и актуальные для него сведения.

СберКлевер предлагает не только статьи, но и полноценные обучающие курсы на разные темы: как управлять личными финансами, как начать инвестировать, какие налоги и преференции существуют, как обезопасить себя в цифровой среде, как выбрать страховку и многое другое.

«Мы живём в удивительном мире, в котором уже создано невероятное количество финансовых инструментов для накопления, приумножения и защиты капитала, огромное количество аналитики, показателей, новостей. Наш образовательный портал СберКлевер приглашает вас в увлекательное путешествие по финансовой вселенной, результатом которого станет осознанное отношение к собственным финансам и, как следствие, рост личного благосостояния», — отметила старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

«Современное медиапространство насыщено информацией, но в этом потоке бывает трудно разобраться, что к чему. Особенно важно понимать, как работают продукты и технологии, связанные с деньгами. Мы хотим говорить с клиентами на одном языке: наш портал СберКлевер превращает финансовые термины и юридические формулировки в таблицу умножения, с которой разберётся и школьник. Ценно, что пользователи смогут и познакомиться с теорией, и “пощупать” практику, а материалы адаптируются в зависимости от уровня финансовой грамотности каждого клиента», — рассказал председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо.

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