Сбер запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона

Теперь пассажирам троллейбусов транспортных предприятий ПМУП «Городской транспорт» и ГУП РК «Карелавтотранс» Петрозаводска стала доступна оплата проезда транспортной картой «Тройка».

Сейчас карта «Тройка» принимается в пилотном режиме, по итогам проведения пилотного проекта планируется масштабирование системы на территории всей республики.

Карта «Тройка» — единая транспортная карта для всех регионов присутствия. Пассажир со своей картой может проехать на общественном транспорте в Москве, Туле, Петрозаводске, а также других регионах, где организован прием ТК. Кроме того, среди преимуществ «Тройки» — возможность привязки к личному кабинету пассажира, быстрое и удобное пополнение карты несколькими способами: в банкоматной сети ПАО Сбербанк, а также в мобильном приложении «Метро Москвы».

Чтобы оплатить проезд в транспорте, необходимо приложить карту «Тройка» к валидатору — деньги со счета будут списаны автоматически.

Важно отметить, что в рамках проведения пилотного проекта помимо тестирования транспортной карты «Тройка», на части маршрутов запланировано использование нового вида терминального оборудования, которое предоставит ПАО «Сбербанк».

«Внедрение „Тройки“ станет ещё одним шагом на пути к модернизации системы общественного транспорта Петрозаводска и повышению комфорта пассажиров. Новая технология позволяет применить широкий спектр гибких тарифов, что в частности даёт возможность льготным категориям граждан пользоваться правом на бесплатный проезд без дополнительного посещения троллейбусного управления», — отметил председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо.

«Карта „Тройка“ теперь доступна в 9 регионах России. Развивая бесшовную систему оплаты проезда, мы делимся инновационным опытом с регионами. Билетная система с единым носителем будет удобна и жителям Карелии, которые смогут экономить время во время ежедневных поездок и пополнять карту дистанционно, и туристам, которые выберут это популярное направление для путешествий», — заверил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для информации: проект по интеграции карты «Тройка» в общественный транспорт регионов России стал победителем международной премии Transport Ticketing Awards 2021. Среди семи претендентов жюри признало его лучшим в категории «Лучшая программа в области умных билетных решений — более 1 млн поездок в день»‎. За награду соревновались также Управление наземного транспорта Сингапура (LTA) и Управление транспорта Нового Южного Уэльса (Австралия).

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк