Сбербанк и правительство Карелии заключили cоглашение о сотрудничестве

Сбербанк и Республика Карелия заявили о новом этапе долгосрочного взаимодействия, направленного на преобразование приоритетных отраслей экономики, транспортной и социальной сферы региона.

Развитие отношений предполагает разноплановое сотрудничество Сбербанка с Правительством республики, включая реализацию инвестиционных проектов, программ инфраструктурного развития региона, взаимодействие в целях стимулирования и поддержки малого бизнеса, развития научно-инновационной деятельности Карелии, повышения качества образования населения.

Также стороны договорились вести совместную работу по цифровизации медицины, государственных и муниципальных услуг. В рамках сотрудничества планируется как внедрение сервисов на базе цифровой платформы Сбера, так и поддержка банком перспективных проектов по освоению современных технологий в республике.

«Сбербанк и Правительство Республики Карелия связывают многолетние партнерские отношения. Мы стремимся активно участвовать в проектах, стимулирующих развитие местной экономики и социальной сферы. А намеченная программа открывает новые перспективы для нашей дальнейшей совместной работы», — отметил управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

«Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с банковским сообществом, и, в частности, со Сбербанком. У нас много направлений для совместной реализации. Стоит отметить, что Карелия развивается - в этом году инвестиции в регионе выросли на 30 процентов. Это главный экономический фактор, который говорит о том, что республика интересна инвесторам. Что очень важно, помимо серьезных вложений в крупные проекты, инвестируется малый и средний бизнес. Уверен, что подписанное cоглашение послужит дальнейшему укреплению наших партнерских взаимоотношений, будет способствовать решению стоящих перед Карелией задач», — рассказал Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков,