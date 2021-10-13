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Сбербанк и Торгово-промышленная палата Карелии договорились о сотрудничестве

Новости. Общество
13:15, 13 Октября 2021
фото: © Сбербанк

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Стороны планируют вести усиленную совместную работу по поддержке бизнеса в регионе, разработке эффективных сервисных решений для делового сообщества, а также популяризации предпринимательства в регионе.

Также банк и Торгово-промышленная палата намерены совместно развивать в республике практику ответственного финансирования, руководствуясь целями устойчивого развития по снижению воздействия на окружающую среду.

«Стабильная работа делового сообщества — один из основных факторов развития экономики. Мы, как и Торгово-промышленная палата, заинтересованы в продвижении инициатив, основанных на потребностях бизнеса, реализации потенциала предпринимателей как внутри республики, так и за ее пределами, а также в улучшении инвестиционного климата Карелии. Совместное обсуждение проблем делового сообщества позволит принять правильные меры для создания комфортных условий ведения предпринимательской деятельности в регионе», — отметил управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

«Торгово-промышленная палата Республики Карелия является клиентом банка на протяжении всех лет своей работы. Мы внимательно следим за изменениями, которые происходят в Сбербанке и, на наш взгляд, возможности кредитной организации сегодня превосходят возможности многих других банков. Уверен, что благодаря нашему партнерству бизнес-сообщество региона получит дополнительную мотивацию в развитии», — добавил президент Торгово-промышленной палаты Республики Карелия  Александр Панкратов.

Торгово-промышленная палата Республики Карелия создана в 1992 году, входит в систему Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Основные направления деятельности ТПП – содействие эффективному взаимодействию бизнеса и власти, продвижение товаров и услуг членов палаты и делового сообщества, содействие инвестиционной привлекательности и развитию ВЭД делового сообщества республики, повышение конкурентоспособности карельских предприятий.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк

 

 
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