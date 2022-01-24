Сбербанк отмечает рост объема выдачи образовательных кредитов в Карелии во втором полугодии 2021 года

Во втором полугодии 2021 года Сбербанк на Северо-Западе выдал 3600 льготных образовательных кредитов.

Это в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом объем выдачи по СЗФО увеличился почти в три раза – до 694 млн рублей. В Карелии этот показатель вырос на 72% до 8 млн рублей.

Почти в 90% случаев кредиты на образование берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. В Петербурге и Ленобласти наиболее востребованы суммы от 500 тысяч до 1 млн рублей, в остальных регионах СЗФО – до 500 тысяч рублей.

«Образовательный кредит не только решает вопрос с оплатой обучения, он ещё формирует у молодых людей финансовую ответственность и дисциплину. При этом студенты могут сфокусироваться на учёбе, потому что у них есть возможность погашать только проценты, а после трудоустройства уже самостоятельно закрывать кредит из заработанных средств», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Образовательный кредит в Сбере оформляется без залога, поручителей, обязательного страхования, и при рассмотрении заявки не учитывается платёжеспособность клиента. Процентная ставка составляет лишь 3% — остальное (12,37%) возмещается за счёт госсубсидии. Оформить такой кредит можно с 14 лет, при этом вуз должен иметь государственную лицензию. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, кредит можно погасить досрочно.

Кредитными средствами можно оплатить не только первое образование, но и второе, и даже третье. Процесс получения такого кредита в Сбербанке простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подаёт об этом документы в Сбербанк, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счёт вуза. Погашать кредит можно через мобильное приложение Сбербанк Онлайн.

Подробная информация о продукте размещена на официальном сайте Сбербанка.

Потребительский кредит «Образовательный кредит с государственной поддержкой» ПАО Сбербанк (далее – Кредит) доступен при подаче кредитной заявки в офисе Банка для всех граждан РФ в возрасте от 14 до 75 лет в рамках предоставления государственной поддержки образовательного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1448 "О государственной поддержке образовательного кредитования" (вступил в силу с 1 января 2021). Кредит предоставляется с целью оплаты стоимости или части стоимости получаемых образовательных услуг в текущем учебном году или последующих периодах обучения по программам высшего образования. В период пользования Креди

том предоставляется Льготный период по погашению кредита и уплате части процентов, который представляет собой оплату части процентов за 1-й и 2-й годы пользования образовательным кредитом из расчета не менее 60 процентов суммы платежа по процентной ставке в течение 1-го года пользования образовательным кредитом и не менее 40 процентов суммы платежа по процентной ставке в течение 2-го года пользования образовательным кредитом; заемщик осуществляет платежи по договору о предоставлении образовательного кредита в следующем порядке: начиная с начала пользования образовательным кредитом осуществляются платежи по погашению части текущих процентов за 1-й и 2-й годы пользования образовательным кредитом в соответствии с льготным периодом; начиная с 3-го года пользования образовательным кредитом осуществляются в полном объеме платежи по погашению текущих процентов за 3-й и последующие годы пользования образовательным кредитом; начиная с даты истечения льготного периода пользования образовательным кредитом осуществляются равные платежи по погашению суммы основного долга, текущих процентов и процентов за 1-й и 2-й годы пользования образовательным кредитом в части, по уплате которой была предоставлена отсрочка. Процентная ставка по Кредиту - 3%, ставка фиксированная. Максимальная сумма кредита определяется стоимостью образовательных услуг. Срок Кредита – 15 лет, возможно досрочное погашение без комиссии. Валюта Кредита — рубли РФ. Итоговая сумма Кредита для конкретного заемщика определяется Банком индивидуально в зависимости от стоимости образовательных услуг. Комиссии и дополнительные расходы по Кредиту отсутствуют. Погашение Кредита — аннуитетными платежами. Ограничения по Кредиту: предоставляется на оплату образовательных услуг в ВУЗах. Банк вправе отказать в выдаче Кредита без объяснения причин. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования Банка, имеющихся ограничениях и иных условиях на www.sberbank.ru или по телефону 8 (800) 555-55-50.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк