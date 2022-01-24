890x80
Реклама
Ирина Мирошник дала показания в суде по делу Геннадия Боднарчука 11
24.01.2022 20:26
Названы категории пенсионеров, у которых могут сократиться пенсии 15
24.01.2022 16:24
Ирина Мирошник: «Окончательное решение я всегда сама принимала» 16
24.01.2022 19:25

Сбербанк отмечает рост объема выдачи образовательных кредитов в Карелии во втором полугодии 2021 года

Новости. Общество
14:01, 25 Января 2022
фото: © Сбербанк

Новости партнеров

Во втором полугодии 2021 года Сбербанк на Северо-Западе выдал 3600 льготных образовательных кредитов.

Это в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом объем выдачи по СЗФО увеличился почти в три раза – до 694 млн рублей. В Карелии этот показатель вырос на 72% до 8 млн рублей.

Почти в 90% случаев кредиты на образование берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. В Петербурге и Ленобласти наиболее востребованы суммы от 500 тысяч до 1 млн рублей, в остальных регионах СЗФО – до 500 тысяч рублей.

«Образовательный кредит не только решает вопрос с оплатой обучения, он ещё формирует у молодых людей финансовую ответственность и дисциплину. При этом студенты могут сфокусироваться на учёбе, потому что у них есть возможность погашать только проценты, а после трудоустройства уже самостоятельно закрывать кредит из заработанных средств», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Образовательный кредит в Сбере оформляется без залога, поручителей, обязательного страхования, и при рассмотрении заявки не учитывается платёжеспособность клиента. Процентная ставка составляет лишь 3% — остальное (12,37%) возмещается за счёт госсубсидии. Оформить такой кредит можно с 14 лет, при этом вуз должен иметь государственную лицензию. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, кредит можно погасить досрочно.

Кредитными средствами можно оплатить не только первое образование, но и второе, и даже третье. Процесс получения такого кредита в Сбербанке простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подаёт об этом документы в Сбербанк, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счёт вуза. Погашать кредит можно через мобильное приложение Сбербанк Онлайн.

Подробная информация о продукте размещена на официальном сайте Сбербанка.

 

Потребительский кредит «Образовательный кредит с государственной поддержкой» ПАО Сбербанк (далее – Кредит) доступен при подаче кредитной заявки в офисе Банка для всех граждан РФ в возрасте от 14 до 75 лет в рамках предоставления государственной поддержки образовательного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1448 "О государственной поддержке образовательного кредитования" (вступил в силу с 1 января 2021). Кредит предоставляется с целью оплаты стоимости или части стоимости получаемых образовательных услуг в текущем учебном году или последующих периодах обучения по программам высшего образования. В период пользования Креди

том предоставляется Льготный период по погашению кредита и уплате части процентов, который представляет собой оплату части процентов за 1-й и 2-й годы пользования образовательным кредитом из расчета не менее 60 процентов суммы платежа по процентной ставке в течение 1-го года пользования образовательным кредитом и не менее 40 процентов суммы платежа по процентной ставке в течение 2-го года пользования образовательным кредитом; заемщик осуществляет платежи по договору о предоставлении образовательного кредита в следующем порядке: начиная с начала пользования образовательным кредитом осуществляются платежи по погашению части текущих процентов за 1-й и 2-й годы пользования образовательным кредитом в соответствии с льготным периодом; начиная с 3-го года пользования образовательным кредитом осуществляются в полном объеме платежи по погашению текущих процентов за 3-й и последующие годы пользования образовательным кредитом; начиная с даты истечения льготного периода пользования образовательным кредитом осуществляются равные платежи по погашению суммы основного долга, текущих процентов и процентов за 1-й и 2-й годы пользования образовательным кредитом в части, по уплате которой была предоставлена отсрочка. Процентная ставка по Кредиту - 3%, ставка фиксированная. Максимальная сумма кредита определяется стоимостью образовательных услуг. Срок Кредита – 15 лет, возможно досрочное погашение без комиссии. Валюта Кредита — рубли РФ. Итоговая сумма Кредита для конкретного заемщика определяется Банком индивидуально в зависимости от стоимости образовательных услуг. Комиссии и дополнительные расходы по Кредиту отсутствуют. Погашение Кредита — аннуитетными платежами. Ограничения по Кредиту: предоставляется на оплату образовательных услуг в ВУЗах. Банк вправе отказать в выдаче Кредита без объяснения причин. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования Банка, имеющихся ограничениях и иных условиях на www.sberbank.ru или по телефону 8 (800) 555-55-50.

 
ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 15
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 7
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»