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Сбербанк рассказал, как мошенники используют опросы и лотереи

Новости. Общество
20:40, 20 Февраля 2021
фото: © shutterstock.com/wavebreakmedia
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Мошенники для хищений денег россиян активно используют схему с проведением опросов или лотерей под видом известных брендов и заманивают своих жертв на поддельные сайты.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сбербанк.

"Важно запомнить, что все акции и публичные активности, проводимые известными брендами и компаниями, как правило, всегда можно посмотреть на их официальных сайтах и в группах в соцсетях", — напоминает эксперт из управления противодействия кибермошенничеству банка Азима Раджабова в видеоролике в Telegram-канале Сбербанка.

"Поэтому перед тем, как принять участие (в опросе или лотерее. — Прим. ред.), проверьте информацию в интернете. Велика вероятность, что вы столкнулись с мошенниками, которые хотят заманить вас на поддельный сайт", — добавила она.

Как правило, злоумышленники обещают главный приз, получить который можно только после совершения так называемого закрепительного платежа.

"Если после прохождения небольшого опроса или выполнения любых несложных действий вам предлагают крупную сумму вознаграждения, это мошенники. Если вы осуществите "закрепительный платеж", то никогда не получите обещанное вознаграждение и не сможете связаться с мошенниками, они исчезнут", — предупредила Раджабова.

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