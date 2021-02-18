Сбербанк рассказал карельским студентам об основах инвестирования

В Карельском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации прошла специальная лекция от Сбербанка на тему инвестиций.

Управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим рассказал учащимся об основных способах инвестирования, принципах их работы и возможных рисках при выборе того или иного финансового инструмента. Также он дал молодежи советы, как вложить денежные средства, чтобы не только сохранить их, но и получить максимальный доход.

"В современном мире необходимо уметь грамотно распоряжаться своими финансами. Студенты, как правило, не имеют опыта накоплений или их опыт недостаточно большой, и подобные лекции для них особенно важны. Чем раньше у них будут сформированы принципы ответственного отношения к сбережениям, тем проще и безопаснее им будет пользоваться финансовыми инструментами во взрослой жизни", – поделился управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

Серия обучающих очных и онлайн-встреч Сбербанка со студентами вузов страны по основам инвестирования и финансовой грамотности стартовала в январе в День студента. Также к этой дате был запущен специальный сайт для учащихся, где собрана полезная информация для развития: образовательные программы, тесты и игры для прокачки себя, а также предложения по стажировкам в банке.

ПАО Сбербанк



Источник Сбербанк