Сбербанк снизил проценты по потребительским кредитам

Руководство Сбербанка приняло решение с 1 марта понизить минимальную ставку по потребительским кредитам без обеспечения.

"С 1 марта по 29 апреля минимальные ставки снижаются до 11,9%", – сообщили в Сбербанке, уточнив, что ставки будут снижены для кредитов на сумму от 300 тысяч рублей на срок от 3 месяцев до 5 лет.

В банке отметили, что ожидают увеличения спроса на такие кредиты в среднем на 7%.

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