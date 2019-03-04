Сбербанк снизил проценты по потребительским кредитам

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Руководство Сбербанка приняло решение с 1 марта понизить минимальную ставку по потребительским кредитам без обеспечения.
"С 1 марта по 29 апреля минимальные ставки снижаются до 11,9%", – сообщили в Сбербанке, уточнив, что ставки будут снижены для кредитов на сумму от 300 тысяч рублей на срок от 3 месяцев до 5 лет.
В банке отметили, что ожидают увеличения спроса на такие кредиты в среднем на 7%.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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