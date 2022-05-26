890x80
Реклама
В Карелии желающим подписать контракт с военкоматом обещают зарплату от 200 тысяч рублей
26.05.2022 15:10
Дайверы обнаружили затонувший корабль в Ладожском озере у монастыря в Карелии
26.05.2022 09:20
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
26.05.2022 13:40
В России увеличат прожиточный минимум, МРОТ и проиндексируют пенсии
26.05.2022 09:05

Сбербанк впервые запустил ипотеку без первого взноса

Новости. Экономика
00:10, 27 Мая 2022
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Новости партнеров

По новой программе жилищного кредитования «Ипотека без первоначального взноса» клиенты банка смогут приобрести недвижимость без уплаты первоначального взноса.

Для этого нужно оформить в залог имеющуюся в собственности клиента квартиру в пользу банка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию банка.

«С помощью новой программы клиенты могут улучшить свои жилищные условия, не продавая имеющуюся квартиру», — описывают в пресс-релизе преимущества программы представители банка. Отмечается, что максимальная сумма предоставляемого по условиям нового ипотечного тарифа кредита составляет 100 млн руб.

«Для такой ипотеки не применяются программы с господдержкой и программы субсидирования ставки застройщиками», — сказано в сообщении. Срок кредитования составляет 30 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.05.2022, 00:10
Босоножки китайского бренда расплавилась на ногах девушки
25.05.2022, 07:00
Карелия стала вторым регионом России, где люди чаще всего сходят с ума
23.05.2022, 16:59
Стало известно, когда холод уйдет из Карелии
23.05.2022, 22:00
«Макдональдс» в России будет обозначать слово из двух букв
24.05.2022, 09:41
Туристы выбирают три озера в Карелии для отдыха летом
22.05.2022, 08:54
Любарский: «Петрозаводску повезло…»

Аналитика

26.05.2022 18:51
Тема недели
«Прощай, Евгений, и прости!»
В селе Шелтозеро Прионежского района Карелии простились с 24-летним Евгением Чубариным, погибшим под Мариуполем.
Кто в правительстве Карелии самый богатый
25.05.2022 15:25
Дмитрий Фабрикантов: «Будущее Карелии — в развитии промышленности»
25.05.2022 15:23
«Я не позволю себя оскорблять!»
24.05.2022 15:24
Камень точит не вода: Международный форум камнеобработки состоялся в Петрозаводске
24.05.2022 15:06
Вся аналитика

Чтиво

26.05.2022 13:40
Личное мнение
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
России необходимо вернуться к системе отечественного медицинского образования, заявил спикер парламента Карелии, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович.
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
архив чтиво

Медиа

Более 800 человек приняли участие в спортивном празднике «Забег.РФ» в Петрозаводске
23.05.2022 11:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.