Сбербанк впервые запустил ипотеку без первого взноса

По новой программе жилищного кредитования «Ипотека без первоначального взноса» клиенты банка смогут приобрести недвижимость без уплаты первоначального взноса.

Для этого нужно оформить в залог имеющуюся в собственности клиента квартиру в пользу банка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию банка.

«С помощью новой программы клиенты могут улучшить свои жилищные условия, не продавая имеющуюся квартиру», — описывают в пресс-релизе преимущества программы представители банка. Отмечается, что максимальная сумма предоставляемого по условиям нового ипотечного тарифа кредита составляет 100 млн руб.

«Для такой ипотеки не применяются программы с господдержкой и программы субсидирования ставки застройщиками», — сказано в сообщении. Срок кредитования составляет 30 лет.