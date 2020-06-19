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Сбербанк ввел комиссию на переводы через банкоматы

Новости. Экономика
21:05, 19 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Антон Новодережкин
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С начала этого месяца сделать перевод без комиссии через банкомат стало невозможно.

Напомним, с апреля клиенты Сбербанка получили возможность ежемесячно осуществлять перевод до 50 тысяч рублей бесплатно вне зависимости от региона. Но в июне Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы. Теперь клиенты за перечисление любой суммы с их помощью должны платить 1%, пишет РБК.

"С 2 июня Сбербанк изменил тарификацию денежных переводов внутри банка. Изменения в первую очередь коснулись денежных переводов в "Сбербанк Онлайн" и СМС-банке. Также изменились условия по переводам в устройствах самообслуживания банка, в которых проходит около 1% всех операций", – говорится в сообщении Сбербанка.

Там отметили, что подавляющее большинство клиентов для совершения операций пользуются "Сбербанк Онлайн" и СМС-банком, где внутрибанковские переводы до 50 тысяч рублей в месяц остались бесплатными.

"Этот ежемесячный лимит удовлетворяет потребности почти 90% клиентов Сбербанка. Для активных пользователей переводов стали доступны новые пакетные предложения (подписки), благодаря которым клиенты смогут осуществлять переводы и платежи на более выгодных условиях, фиксируя сумму затрат независимо от объема операций", – пояснили в Сбербанке.

 

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