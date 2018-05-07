Сбербанк заявил о снижении ставок на рефинансирование кредитов других банков

Сбербанк снизил ставки на потребительские кредиты, выдаваемые на рефинансирование как своих кредитов так и займов сторонних банков, говорится в сообщении кредитной организации.

"Сбербанк запустил акцию по продукту “Потребительский кредит на рефинансирование кредитов". Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 2 п.п. Минимальная фиксированная ставка составляет 11,5% годовых. Максимальный срок кредита увеличен с 5 до 7 лет", — говорится в сообщении.

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