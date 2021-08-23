СберБанк запускает новую бесплатную кредитную СберКарту с беспроцентным периодом до 120 дней

СберБанк запускает самый долгожданный продукт этого года — универсальную кредитную СберКарту.

Она оптимальна для любых жизненных ситуаций и даёт клиентам сразу четыре уникальных преимущества.

На покупки по кредитной СберКарте действует максимальный беспроцентный период до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть ещё 3 месяца, чтобы вернуть их без процентов. К примеру, если оплатить картой товар или услугу в сентябре, то долг можно вернуть без переплаты вплоть до 31 декабря, а покупки ноября можно оплатить до конца января и т. д. Удобно, что, когда бы клиент ни совершил покупку, беспроцентный период по ней будет длиться не менее 3 месяцев, тогда как по многим другим кредитным картам с длинным беспроцентным периодом он может составить всего один день вместо 100 или 120.

Если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, процентная ставка составит 17,9% годовых. В отличие от большинства других кредитных карт, процентная ставка по кредитной СберКарте единая для покупок и снятия наличных, и она гарантирована абсолютно всем клиентам, которым одобрена карта, тогда как у большинства конкурентов клиент узнаёт свою ставку только после того, как банк рассмотрит его заявку.

Уникальное предложение СберБанка — рекордно низкая ставка при покупках в аптеках и медицинских учреждениях, потому что

здоровье, своё и близких, — первый приоритет для каждого. Такая же рекордно низкая ставка будет распространяться и на все товары одного из крупнейших маркетплейсов — СберМегаМаркета: для этого достаточно оплатить покупку онлайн новой кредитной СберКартой.

Независимо от объёма покупок по карте и любых других условий, кредитная СберКарта всегда будет бесплатной — никаких комиссий за оформление и обслуживание. Кредитная СберКарта всегда выручит вас, если понадобятся деньги, и не будет отягощать кошелёк списанием комиссий даже в периоды «простоя».

«Мы проанализировали наиболее популярные категории трат россиян, в которых пользователи совершают покупки по кредитным картам. Выяснилось, что это продукты, одежда и товары для дома. Статистика говорит о том, что кредитные карты перестали быть продуктом только для крупных покупок: люди пользуются ими, потому что это удобно, а самое главное — выгодно. Выгодно пользоваться деньгами

банка, получать бонусы за покупки и не платить проценты 120 дней, ведь в это время можно использовать свои деньги иначе — например, сделать вклад или положить на накопительный счёт. Важно, что грейс-период по нашей карте работает очень просто: начинается каждый месяц и гарантирует клиентам минимум 3 месяца на возврат долга без процентов», — отмечает Кирилл Царёв, заместитель председателя правления Сбербанка.

Карту можно оформить за одну минуту в приложении СберБанк Онлайн и получить решение почти мгновенно. Подробнее о кредитной СберКарте — на сайте банка.

Основные параметры Кредитной СберКарты:

С персональным лимитом На стандартных условиях Обслуживание карты бесплатно бесплатно Кредитный лимит до 1 000 000 ₽ до 300 000 ₽ Беспроцентный период до 120 дней до 120 дней SMS или push-уведомления об операциях бесплатно бесплатно Пополнение карты с карт других банков бесплатно на сайте и в мобильном приложении СберБанка* бесплатно на сайте и в мобильном приложении СберБанка* Процентная ставка для покупок категории «Здоровье»** (годовых): 9,8% 9,8% Процентная ставка для прочих операций (годовых): 17,9% 17,9% Бонусы за покупки у партнеров до 30% от суммы покупки до 30% от суммы покупки Комиссия за выдачу наличных в любом банке: 3% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽ 3% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽ Комиссия за перевод средств на дебетовую карту

СберБанка 3% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽ 3% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽ Лимит на переводы и выдачу наличных в сутки 300 000 ₽ 300 000 ₽ Предоставление услуги «Увеличенный льготный период 120 дней» бесплатно бесплатно Получение отчета по карте по e-mail или в банке бесплатно бесплатно Неустойка (на сумму просроченного платежа) 36% годовых 36% годовых

*Банки-эмитенты карт могут устанавливать дополнительные комиссии и ограничения для проведения переводов с карты на карту.

** Подробнее в Условиях применения ставки 9,8%.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк