СберБанк запускает новую бесплатную кредитную СберКарту с беспроцентным периодом до 120 дней

СберБанк запускает самый долгожданный продукт этого года — универсальную кредитную СберКарту.
Она оптимальна для любых жизненных ситуаций и даёт клиентам сразу четыре уникальных преимущества.
На покупки по кредитной СберКарте действует максимальный беспроцентный период до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть ещё 3 месяца, чтобы вернуть их без процентов. К примеру, если оплатить картой товар или услугу в сентябре, то долг можно вернуть без переплаты вплоть до 31 декабря, а покупки ноября можно оплатить до конца января и т. д. Удобно, что, когда бы клиент ни совершил покупку, беспроцентный период по ней будет длиться не менее 3 месяцев, тогда как по многим другим кредитным картам с длинным беспроцентным периодом он может составить всего один день вместо 100 или 120.
Если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, процентная ставка составит 17,9% годовых. В отличие от большинства других кредитных карт, процентная ставка по кредитной СберКарте единая для покупок и снятия наличных, и она гарантирована абсолютно всем клиентам, которым одобрена карта, тогда как у большинства конкурентов клиент узнаёт свою ставку только после того, как банк рассмотрит его заявку.
Уникальное предложение СберБанка — рекордно низкая ставка при покупках в аптеках и медицинских учреждениях, потому что
здоровье, своё и близких, — первый приоритет для каждого. Такая же рекордно низкая ставка будет распространяться и на все товары одного из крупнейших маркетплейсов — СберМегаМаркета: для этого достаточно оплатить покупку онлайн новой кредитной СберКартой.
Независимо от объёма покупок по карте и любых других условий, кредитная СберКарта всегда будет бесплатной — никаких комиссий за оформление и обслуживание. Кредитная СберКарта всегда выручит вас, если понадобятся деньги, и не будет отягощать кошелёк списанием комиссий даже в периоды «простоя».
«Мы проанализировали наиболее популярные категории трат россиян, в которых пользователи совершают покупки по кредитным картам. Выяснилось, что это продукты, одежда и товары для дома. Статистика говорит о том, что кредитные карты перестали быть продуктом только для крупных покупок: люди пользуются ими, потому что это удобно, а самое главное — выгодно. Выгодно пользоваться деньгами
банка, получать бонусы за покупки и не платить проценты 120 дней, ведь в это время можно использовать свои деньги иначе — например, сделать вклад или положить на накопительный счёт. Важно, что грейс-период по нашей карте работает очень просто: начинается каждый месяц и гарантирует клиентам минимум 3 месяца на возврат долга без процентов», — отмечает Кирилл Царёв, заместитель председателя правления Сбербанка.
Карту можно оформить за одну минуту в приложении СберБанк Онлайн и получить решение почти мгновенно. Подробнее о кредитной СберКарте — на сайте банка.
Основные параметры Кредитной СберКарты:
|С персональным лимитом
|На стандартных условиях
|Обслуживание карты
|бесплатно
|бесплатно
|Кредитный лимит
|до 1 000 000 ₽
|до 300 000 ₽
|Беспроцентный период
|до 120 дней
|до 120 дней
|SMS или push-уведомления об операциях
|бесплатно
|бесплатно
|Пополнение карты с карт других банков
|бесплатно на сайте и в мобильном приложении СберБанка*
|бесплатно на сайте и в мобильном приложении СберБанка*
|Процентная ставка для покупок категории «Здоровье»** (годовых):
|9,8%
|9,8%
|Процентная ставка для прочих операций (годовых):
|17,9%
|17,9%
|Бонусы за покупки у партнеров
|до 30% от суммы покупки
|до 30% от суммы покупки
|Комиссия за выдачу наличных в любом банке:
|3% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽
|3% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽
|Комиссия за перевод средств на дебетовую карту
СберБанка
|3% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽
|3% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽
|Лимит на переводы и выдачу наличных в сутки
|300 000 ₽
|300 000 ₽
|Предоставление услуги «Увеличенный льготный период 120 дней»
|бесплатно
|бесплатно
|Получение отчета по карте по e-mail или в банке
|бесплатно
|бесплатно
|Неустойка (на сумму просроченного платежа)
|36% годовых
|36% годовых
*Банки-эмитенты карт могут устанавливать дополнительные комиссии и ограничения для проведения переводов с карты на карту.
** Подробнее в Условиях применения ставки 9,8%.
ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк