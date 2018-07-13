Сбежавшего из колонии-поселения осужденного поймали в Петрозаводске

Зэк, сбежавший из колонии-поселения в ИК-9 на Птицефабрике, задержан оперативниками, сообщили в пресс-службе УФСИН Карелии.

В пятницу 13 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан осужденный, сбежавший из колонии-поселения в ИК-9 под Петрозаводском.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

Напомним: в соцсети сегодня появилась информация, что разыскивается осужденный, сбежавший из колонии-поселения в ИК-9.

Сбежавший зэк является 35-летним уроженцем Суоярви, он был осужден за совершение кражи с причинением значительного ущерба. В качестве наказания за кражу ему было назначено 2 года колонии-поселения.