Сбежавшего из колонии-поселения осужденного поймали в Петрозаводске

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Зэк, сбежавший из колонии-поселения в ИК-9 на Птицефабрике, задержан оперативниками, сообщили в пресс-службе УФСИН Карелии.
В пятницу 13 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан осужденный, сбежавший из колонии-поселения в ИК-9 под Петрозаводском.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.
Напомним: в соцсети сегодня появилась информация, что разыскивается осужденный, сбежавший из колонии-поселения в ИК-9.
Сбежавший зэк является 35-летним уроженцем Суоярви, он был осужден за совершение кражи с причинением значительного ущерба. В качестве наказания за кражу ему было назначено 2 года колонии-поселения.
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