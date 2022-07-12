Сбежавшего от следствия мужчину разыскивают в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция просит помощи в поимке мужчины, подозреваемого в преступлении, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Андрея Николаевича В., 1983 года рождения, подозреваемого в совершении имущественного преступления и скрывшегося от следствия.

Всех, кто знает о том, где находится разыскиваемый, полиция просит сообщать информацию, но номеру телефона: 8-981-402-06-14.

Конфиденциальность гарантируется.