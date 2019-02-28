Сбежавший из-под надзора житель Ленобласти прятался в Карелии

После освобождения из колонии мужчина проживал в Карелии и Петербурге, хотя не имел это права.

Лужский городской суд вынес приговор ранее судимому мужчине, который после освобождения из колонии сбежал из-под административного надзора и избил знакомую.

Его приговорили к 1 году и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как установило следствие, подсудимый нарушил установленный в отношении него административный надзор после освобождения из колонии и проживал в Карелии и Петербурге, хотя не имел права покидать поселок Волошово, пишет издание "Невские новости".