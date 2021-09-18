«Сбормобиль» и «Металлмобиль» проедут по Петрозаводску сегодня

Сегодня волонтеры «Сбормобиля» и «Металлмобиля» примут у горожан вторсырье для последующей переработки.

Сегодня, 19 сентября, «Сбормобиль» и «Металлмобиль» выйдут на свой маршрут по карельской столице. Волонтёры традиционно примут у петрозаводчан вторсырьё на переработку. В расписании — 23 остановки в разных районах. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

«Организаторы просят горожан придерживаться правил безопасности в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой: использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и не участвовать в акции при наличии признаков респираторных заболеваний. Водитель и грузчик перед выездом измеряют температуру. Волонтёры используют средства индивидуальной защиты, перед каждой стоянкой обрабатывают руки антисептиком на спиртовой основе», — сообщают в мэрии.

80% средств, вырученных от переработки вторсырья, а это более 100 тыс. рублей в год, идут на поддержку бездомных животных, остальное - на печать листовок и экорекламу.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль».

Расписание стоянок опубликовано в посте сообщества городской мэрии в соцсети.