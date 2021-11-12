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«Сбормобиль» и «Металлмобиль» проедут по улицам Петрозаводска в воскресенье

Новости. Общество
10:38, 18 Декабря 2021
фото: Ирина Меркова/ Столица на Онего

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В воскресенье «Сбормобиль» «Металлмобиль» проедут по маршруту, включающему 23 остановки в микрорайонах города

Завтра, 19 декабря, «Сбормобиль» и «Металлмобиль» в Петрозаводске выйдут на свой привычный маршрут. Волонтеры примут у горожан вторсырье. В расписании – 23 остановки в разных районах карельской столицы, рассказали в администрации города.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». Там же появляется актуальная информация обо всех инициативах экозащитников. 80 % средств, вырученных от переработки вторсырья, идут на поддержку бездомных животных, остальное – на печать листовок и экорекламу.

Организаторы напоминают, что из-за интенсивности разгрузок и ограниченного места в кузове напрямую передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных не принимаются. Оставить корм, лекарства, ветошь и т.п. можно в специально организованных для этого пунктах.

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