"Сбормобиль" вновь проедет по Петрозаводску

Волонтёры приглашают петрозаводчан сдать вторсырьё на переработку.

6 октября "Сбормобиль" и "Металлмобиль" вновь проедут по карельской столице. По традиции в первое воскресенье месяца волонтёры примут у горожан вторсырьё на переработку.

К раздельному сбору мусора приобщается всё больше жителей Петрозаводска. Каждый хочет внести свой вклад в защиту окружающей среды. 80% от вырученных средств идёт на помощь бездомным животным. Помимо этого, участники сами могут передать продукты длительного хранения и хозяйственные товары для Первого общественного приюта.

"Сбормобиль" проезжает по всем районам города, поэтому заранее ознакомьтесь с маршрутом, чтобы выбрать удобное время и место для участия в акции.

Обязательно прочитайте правила приёма отходов и передачи помощи для животных в группе мероприятия. Там же публикуются подробности об акции и её успехах, а также на странице можно найти информацию о других общественных инициативах.