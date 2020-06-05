"Сбормобиль" возобновит работу в Петрозаводске уже в это воскресенье

Волонтеры 7 июня примут у горожан вторсырьё на переработку, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Прием вторсырья будет осуществляться в разных районах города.

Сейчас "Экомобиль" в Петрозаводске курсирует дважды в месяц по воскресным дням. Экоактивисты принимают у населения на переработку определенные виды вторсырья.

Мусор будет принимать грузчик в кузове и раскладывать по большим мешкам-бигбегам. Горожан просят приходить в масках.

В этом рейсе не будет "Металлмобиля".

Большая часть вырученных от проекта средств идет на помощь бездомным животным.