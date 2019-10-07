Сборная Карелии по гребному спорту завоевала медали на марафоне в Санкт-Петербурге

В минувшие выходные карельские гребцы приняли участие в 79-ом Санкт-Петербургском осеннем гребном марафоне, сообщили в Минспорта Карелии.

Сборная команда Республики Карелия по гребному спорту завоевала две медали. Экипаж четверки распашной с рулевым в составе Георгия Соболева, Николая Степукова, Ильи Нестеренко, Степана Шершнева и рулевого Николая Бондаря получил бронзу.

Экипаж четверки распашной с рулевым в составе Анастасии Головиной, Маргариты Белорученковой, Снежаны Яковлевой, Екатерины Сапега и рулевого Николая Бондаря победил и привез домой золотые медали.

Были близки к пьедесталу и наши спортсменки в четверке парной с рулевым, они заняли четвертое место. На девятом месте — команда юношей в четверке парной с рулевым.