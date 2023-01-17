Сборная Карелии по тайскому боксу завоевала сразу 9 медалей на чемпионате и первенстве Северо-Запада

Четыре спортсмена из сборной Карелии стали чемпионами соревнований.
Сборная Карелии по тайскому боксу завоевала девять медалей на чемпионате и первенстве СЗФО. Соревнования проходили в Мурманске.
На высшую ступень пьедестала поднялись наши земляки Анастасия Чирик (признана лучшим спортсменом первенства ЦФО и СЗФО), Владислав Акулов, Евгения Тирских, Алиса Тестовая.
Серебряными призерами стали Максим Петров, Серафима Костякова, Анастасия Корчагина, Анна Шульга.
Бронзовую медаль завоевала Дарья Полозская, рассказали в Минобразования и спорта республики.
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