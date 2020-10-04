Боксеры из Карелии завоевали четыре "золота" на чемпионате Северо-Запада

Сборная Карелии заняла первое общекомандное место на чемпионате Северо-Западного федерального округа по боксу, сообщили в министерстве спорта Карелии.

Министерство спорта Карелии объявило о завершении чемпионата Северо-Запада среди мужчин и женщин по боксу.

В весовой категории до 57 кг Максим Макаров выиграл у соперника из Мурманской области, мастера спорта России Савватия Куроптева.

В весовой категории до 69 кг Александр Опольский одолел соперника из Республики Коми, кандидата в мастера спорта России Рината Сафиуллина. Александр выполнил норматив "мастер спорта России" и по решению оргкомитета признан "Лучшим боксёром чемпионата".



В весовой категории до 60 кг Виктор Пирогов в равном бою уступил представителю республики Коми, мастеру спорта России Дауду Алаеву.



Золотые медали завоевали и девушки - Анастасия Запольская и Валентина Галаган.



Итогом Чемпионата СЗФО по боксу для Карелии стало первое общекомандное место.



Сборная Карелии показала следующие результаты:

1 место - Анастасия Запольская, в/к до 51 кг;

1 место - Валентина Галаган, в/к до 64 кг;

1 место - Максим Макаров, в/к до 57 кг;

1 место - Александр Опольский, в/к до 69 кг;

2 место - Виктор Пирогов, в/к до 60 кг;

3 место - Андрей Анисимов, в/к до 52 кг;

3 место - Олег Мухин, в/к до 63 кг;

3 место - Александр Гавриленко, в/к до 63 кг;

3 место - Денис Сиючин, в/к до 81 кг.