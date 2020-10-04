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Боксеры из Карелии завоевали четыре "золота" на чемпионате Северо-Запада

Новости. Общество
16:27, 05 Октября 2020
фото: © Министерство спорта Карелии
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Сборная Карелии заняла первое общекомандное место на чемпионате Северо-Западного федерального округа по боксу, сообщили в министерстве спорта Карелии.

Министерство спорта Карелии объявило о завершении чемпионата Северо-Запада среди мужчин и женщин по боксу.

В весовой категории до 57 кг Максим Макаров выиграл у соперника из Мурманской области, мастера спорта России Савватия Куроптева.

В весовой категории до 69 кг Александр Опольский одолел соперника из Республики Коми, кандидата в мастера спорта России Рината Сафиуллина. Александр выполнил норматив "мастер спорта России" и по решению оргкомитета признан "Лучшим боксёром чемпионата".

В весовой категории до 60 кг Виктор Пирогов в равном бою уступил представителю республики Коми, мастеру спорта России Дауду Алаеву.

Золотые медали завоевали и девушки - Анастасия Запольская и Валентина Галаган.

Итогом Чемпионата СЗФО по боксу для Карелии стало первое общекомандное место.

Сборная Карелии показала следующие результаты:
1 место - Анастасия Запольская, в/к до 51 кг;
1 место - Валентина Галаган, в/к до 64 кг;
1 место - Максим Макаров, в/к до 57 кг;
1 место - Александр Опольский, в/к до 69 кг;
2 место - Виктор Пирогов, в/к до 60 кг;
3 место - Андрей Анисимов, в/к до 52 кг;
3 место - Олег Мухин, в/к до 63 кг;
3 место - Александр Гавриленко, в/к до 63 кг;
3 место - Денис Сиючин, в/к до 81 кг.

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Комментарии

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zanoza
2020-10-05 16:34:22
Так держать! Молодцы!
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