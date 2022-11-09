Щедрая жительницы Карелии осталась без денег из-за знакомого, которому одолжила на водку

Жительницу поселка в Кондопожском районе оставил без денег на счете ее же знакомый, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала полицейским, что некоторое время назад приятель обратился к ней с просьбой одолжить денег, чтобы купить бутылку водки, но наличных у нее не оказалось. Она дала мужчине банковскую карту, которую тот впоследствии вернул. Сразу баланс женщина не проверила, и только спустя время обнаружила, что у неё пропало более 4 тысяч рублей.

Вскоре полицейские нашли 44-летнего подозреваемого. Он признался, что, получив карту, одной бутылкой спиртного не ограничился. Мужчина закупился в нескольких магазинах, а также посетил кафе. На время следствия он находится под подпиской о невыезде.