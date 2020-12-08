Считавшаяся бесплодной женщина родила сразу после новости о беременности

Англичанка, считавшая себя бесплодной, узнала о беременности и родила спустя четыре часа.

28-летняя сотрудница бара английского в городе Сток-он-Трент обратилась к врачу с жалобами на боль в животе. Она предполагала, что причиной недуга может быть запор, аппендицит или почечные камни. Но ультразвуковое сканирование выявило, что она на девятом месяце беременности, и англичанку перенаправили в другую больницу, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Узнав новость о том, что она станет матерью, Адамс расплакалась от шока, так как она считала себя бесплодной из-за слов своего гинеколога. Через четыре часа после обследования ей экстренно выполнили кесарево сечение, и женщина родила здоровую дочь.

Адамс пришлось сообщить новость о рождении дочери своему 36-летнему возлюбленному Стюарту Муру по телефону, так как мужчину не пустили в больницу из-за угрозы распространения COVID-19. "Я помню, как повернулась и сказала: "У меня девочка". Это было лучшее чувство в мире, она сделала нас семьей. Она свела наши жизни вместе", — рассказала англичанка.