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«Сделайте что-нибудь»: жители Петрозаводска жалуются на отсутствие освещения в городе

Новости. Общество
09:52, 03 Октября 2021
фото: «Подслушано в ПТЗ»

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Остановка общественного транспорта возле Державинского лицея погрузилась во тьму.

Жители Петрозаводска в социальных сетях жалуются на отсутствие в городе нормального освещения.

В частности, одна из жалоб касается остановки общественного транспорта возле Державинского лицея.

«Власти, внимание!!! Державинский лицей (остановка общественного транспорта), время 20:14, освещения нет. Это не безопасно, сделайте, пожалуйста, что-нибудь», - такое сообщение накануне появилось в популярной группе «Подслушано в ПТЗ».

Пост сопровождается фотографиями тьмы в этом районе города.

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Комментарии

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Тощий
2021-10-03 13:51:18
А как: несколько лет назад "мирошники и санберги" обещали сделать в городе всё освещение как положено и что?
Leopol'd
2021-10-03 11:43:26
А с каким энтузиазмом мэрия громит "незаконные" остановочные комплексы.
Вот и итог нарисовался. Ни крыши, ни освещения, ни уборки. Зато чиновники "провели работу".
Вася
2021-10-03 10:25:53
RT - только правда!!! Присоединяйтесь!!!
Гриша
2021-10-03 10:42:33
Вася, после такого отношения к трудящимся мы немедленно продаем недвижимость и уезжаем в Швейцарию. Живите как хотите.
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