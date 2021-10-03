«Сделайте что-нибудь»: жители Петрозаводска жалуются на отсутствие освещения в городе

Остановка общественного транспорта возле Державинского лицея погрузилась во тьму.

Жители Петрозаводска в социальных сетях жалуются на отсутствие в городе нормального освещения.

В частности, одна из жалоб касается остановки общественного транспорта возле Державинского лицея.

«Власти, внимание!!! Державинский лицей (остановка общественного транспорта), время 20:14, освещения нет. Это не безопасно, сделайте, пожалуйста, что-нибудь», - такое сообщение накануне появилось в популярной группе «Подслушано в ПТЗ».

Пост сопровождается фотографиями тьмы в этом районе города.