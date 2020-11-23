Сделайте фото вашего дома и напишите, что вам в нем нравится

Строительная компания "Баренц Групп" совместно с компанией "ОнегоСтройСервис" проводят конкурс для дольщиков и собственников.
В компании "Баренц Групп" продолжается вручение ключей от новых квартир.
"Мы ежедневно получаем отзывы и хотим подарить подарки за самые оригинальные и творческие! А также взглянуть на наши жилые комплексы глазами их жителей", – пояснили в компании.
Конкурс проходит при участии партнера – компании "ОнегоСтройСервис". Это управляющая организация, которой мы доверяем обслуживание инженерных систем и территорий всех наших домов после ввода в эксплуатацию. Специалисты компании бережно сохраняют все, что создавалось для комфортного проживания собственников.
Для участия в конкурсе необходимо:
– Быть дольщиком/собственником квартиры
– Быть участником групп Строительная компания Баренц и "ОнегоСтройСервис"
– Выполнить задание, разместить его у себя на странице с хештегом #конкурсБаренц и не удалять его до окончания конкурса.
Задание:
Сделайте оригинальное авторское фото вашего жилого комплекса или дома, к фото напишите 2-4 предложения, что вы больше всего цените/вам больше всего нравится в вашем ЖК/доме.
Творческий подход приветствуется.
Победителей определит жюри и вручит подарки:
1 место Зима без квартирной платы
2 место Сертификат на 5000₽ в магазин "МВидео"
3 место Сертификат на 5000₽ в магазин "МВидео"
Конкурс продлится до 11 декабря, итоги будут подведены 14 декабря.