Сделайте фото вашего дома и напишите, что вам в нем нравится

Строительная компания "Баренц Групп" совместно с компанией "ОнегоСтройСервис" проводят конкурс для дольщиков и собственников.

В компании "Баренц Групп" продолжается вручение ключей от новых квартир.

"Мы ежедневно получаем отзывы и хотим подарить подарки за самые оригинальные и творческие! А также взглянуть на наши жилые комплексы глазами их жителей", – пояснили в компании.



Конкурс проходит при участии партнера – компании "ОнегоСтройСервис". Это управляющая организация, которой мы доверяем обслуживание инженерных систем и территорий всех наших домов после ввода в эксплуатацию. Специалисты компании бережно сохраняют все, что создавалось для комфортного проживания собственников.



Для участия в конкурсе необходимо:

– Быть дольщиком/собственником квартиры

– Быть участником групп Строительная компания Баренц и "ОнегоСтройСервис"

– Выполнить задание, разместить его у себя на странице с хештегом #конкурсБаренц и не удалять его до окончания конкурса.



Задание:

Сделайте оригинальное авторское фото вашего жилого комплекса или дома, к фото напишите 2-4 предложения, что вы больше всего цените/вам больше всего нравится в вашем ЖК/доме.



Творческий подход приветствуется.



Победителей определит жюри и вручит подарки:



1 место Зима без квартирной платы

2 место Сертификат на 5000₽ в магазин "МВидео"

3 место Сертификат на 5000₽ в магазин "МВидео"





Конкурс продлится до 11 декабря, итоги будут подведены 14 декабря.