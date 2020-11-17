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Segezha Group и Ассоциация менеджеров актуализируют обсуждение нового углеродного регулирования

Новости. Общество
17:17, 18 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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Segezha Group и Ассоциация менеджеров проведут 24 ноября круглый стол на тему "Новое углеродное регулирование в России и за рубежом: риски и возможности".

В фокусе дискуссии экспертов – политика компаний по снижению выбросов парниковых газов и готовность отечественной экономики к введению трансграничного углеродного налога.

Формат: онлайн

Время проведения: 15:00 – 16:30

Трансляция будет вестись одновременно на нескольких ресурсах: 

https://www.facebook.com/segezhagroup

https://www.instagram.com/segezhagroup/

https://www.facebook.com/pressmia

https://www.facebook.com/amrcommunity

http://pressmia.ru/pressclub/20201124/952991330.html

Эксперты бьют тревогу: до начала 2023 года ЕС планирует ввести углеродное налогообложение на импорт продукции из тех стран, где превышены выбросы парниковых газов. Потери российского экспорта могут достичь $33 млрд за период с 2025 по 2030 гг.

4 ноября 2020 года президент России подписал указ "О сокращении выбросов парниковых газов" с целью сокращения выбросов CO2 к 2030 году до 70% от уровня 1990 года. Углеродное регулирование будет осуществляться путем систематизации сведений об объемах выбросов парниковых газов и стимулирования компаний к внедрению низкоуглеродных политик. Механизмом компенсации выбросов должен стать поглощающий потенциал российского леса и других климатических проектов, способных обеспечивать климатический баланс страны.

 

Вопросы к обсуждению:

Как бизнес из разных отраслей готовится к введению новой российской и трансграничной регуляторики? Спасет ли лесное хозяйство "карман" российских экспортеров? Как оценить реальный потенциал поглощения парниковых газов российскими лесами? Признает ли ЕС методологию оценки российского регулятора? Будут ли допущены углеродные единицы на рынок ЕС?

Модератор: Юрий Праслов, директор по корпоративным коммуникациям Ассоциации менеджеров 

К участию приглашены:

o   Игорь Коротецкий, руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития KPMG в России и СНГ

o   Рашид Исмаилов, руководитель Российского экологического общества

o   Николай Иванов, управляющий директор по реализации государственных программ развития и лесной политике, Segezha Group

o   Ольга Калашникова, начальник управления экологии, Северсталь

o   Николай Кротов, директор по взаимодействию с органами государственной власти Архангельского ЦБК

o   Андрей Щеголев, директор лесной программы WWF

o   Михаил Юлкин, генеральный директор Carbon Lab

o   Евгений Шварц, ведущий научный сотрудник Института географии РАН,  независимый директор-член советов директоров ПАО "ГМК "Норильский Никель" и ОК "РУСАЛ"

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