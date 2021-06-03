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Segezha Group и власти Карелии подтвердили намерение построить целлюлозно-бумажный промышленный кластер

Новости. Экономика
17:44, 03 Июня 2021
фото: правительство Карелии

На полях ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге президент Segezha Group Михаил Шамолинин и глава Карелии Артур Парфенчиков подписали протокол о намерениях по реализации проекта «Строительство ЦБК «Сегежа Запад».

Инвестиции оцениваются в 178 млрд рублей. Проектируемая мощность предприятия составит около 1,5 млн тонн продукции в год. В регионе появится около 700 высокотехнологичных рабочих мест. Проект обеспечит глубокую переработку заготавливаемой в Карелии балансовой древесины, рост несырьевого экспорта и импортозамещение продукции с высокой добавленной стоимостью. Одновременно улучшится экологическая обстановка в Сегеже, наладится городское тепло- и энергоснабжение, расширятся возможности реализации региональных благотворительных программ Segezha Group с целью повышения уровня социально-экономического благосостояния местных жителей.

«Масштабный проект, который будет реализован компанией Segezha Group, имеет большое стратегическое значение. Он важен как для Сегежского района, так и в целом для Карелии. В рамках проекта появится современное предприятие, которое будет работать по новым экологическим стандартам. Проект «Сегежа Запад» даст и дополнительные стимулы для развития бизнеса в Карелии в различных сферах - строительстве, транспорте, логистике, лесозаготовке и других», – уверен Артур Парфенчиков.

Михаил Шамолин говорит: «В рамках проекта «Сегежа-Запад» будет построен новейший биотехнологический комплекс на основе наилучших доступных технологий в сфере целлюлозно-бумажного производства. В декабре прошлого года нами уже подписано трехстороннее соглашение с Республикой Карелия и Минэком России о защите и поощрении инвестиций, мы также получили статус резидента Арктической зоны Российской Федерации. Сегодняшний документ конкретизирует наши совместные усилия. Создание новых мощностей по производству целлюлозы и бумаги окажет позитивное кумулятивное влияние не только на лесную экономику Республики Карелия, но и всего Северо-Запада России. Это, возможно, станет первым шагом по изменению баланса сил в лесопромышленном комплексе на международном уровне. Ввод в промышленную эксплуатацию биотехнологического комплекса «Сегежа-Запад» также позволит полностью и окончательно урегулировать проблемы экологии, тепло- и энергоснабжения в Сегеже».

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