Segezha Group помогает больнице в Костомукше закупить дополнительное медицинское оборудование

С целью оказания медицинской помощи пациентам с положительным результатом теста на COVID-19 в Костомукше Segezha Group оказала финансовую помощь ГБУЗ "Межрайонная больница № 1".

Лесопромышленный холдинг направил лечебному учреждению 500 тысяч рублей по линии благотворительных и социальных некоммерческих программ.

По словам главного врача ГБУЗ "Межрайонная больница №1" Евгения Шубина, в последние несколько недель эпидемиологическая обстановка в Костомукшском городском округе резко ухудшилась – в районе действует единственное медицинское учреждение, где на лечении находится уже более 100 человек. Очевидно, что такая цифра очень высока для небольшого города. На этом фоне вопрос увеличения коечного фонда потребовал оперативного решения.

Генеральный директор ООО "Карелиан Вуд Кампани" Антон Цхай сообщил, что помощь больнице предоставлена для организации дополнительного коечного фонда с подведением системы подачи кислорода.

"В условиях пандемии охрана здоровья граждан – первостепенная задача для всех. В этой борьбе важно объединить усилия медиков, власти и бизнеса. Поддержка больницы в Костомукше – наш вклад в общее дело по предотвращению распространения коронавируса и спасению жизней", – подчеркивает Антон Цхай.